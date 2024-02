I SOLDI DEL “NO VAX” AGLI ORFANI DEI CARABINIERI MORTI PER COVID

(di Enrico Fedocci)

Chi sbaglia è giusto che paghi. Alla vigilia della sentenza a carico di chi mi prese di mira durante i cortei no vax e finito alla sbarra grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo Informativo di Milano guidati dal Ten Col Emanuele Leuzzi e coordinati dal pool antiterrorismo della Procura di Milano del dottor Alberto Nobili, oggi uno di loro per ottenere la messa alla prova mi ha dovuto risarcire il danno. Denaro che ho voluto fosse devoluto agli orfani dell’Arma dei Carabinieri, anche quei ragazzi figli di militari morti a causa del Covid. Spero che questo denaro – non una cifra altissima a dire la verità, ma di più non aveva – serva a quei bambini, ma contribuisca anche a far riflettere quel signore sulla gravità delle sue azioni. Vedremo le sentenze per gli altri che restano a processo.